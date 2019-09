Ce face Klaus Iohannis ca jucator?

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste zile, Klaus Iohannis este silit sa se transforme intr-un presedinte jucator. Pentru ca se afla intre ciocan si nicovala. Si nu prea mai are alta iesire decat sa inlocuiasca instrumentele pur constitutionale cu instrumente pur politice. Si sa incerce din rasputeri sa forteze fie un guvern al sau, fie anticipate. Ludovic Orban pierde din toate pozitiile In analizele anterioare, am tratat lupta care se duce in plan politic dintr-o perspectiva pur constitutionala, intr-o republica semiprezidentiala. Am analizat logic comportamentul partidelor politice si am vazut, prin prisma jocului majoritatii absolute din Parlament, cum ar putea proceda frontul PSD si frontul anti-PSD, in conditiile in ...