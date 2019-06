Ce face Klaus Iohannis in ziua in care liberalii vor sa dea jos Guvernul

Klaus Iohannios google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In timp ce liberalii lui incearca sa dea jos Guvernul Viorica Dancila prin motiune de cenzura, presedintele Klaus Iohannis are programate mai multe evenimente la Palatul Cotroceni. Acesta are programate trei evenimente astazi la Cotroceni. Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis urmeaza ca la ora 12.00 sa aiba loc primirea Procurorului General al Statelor Unite ale Americii, domnul William Barr. La ora 13.00 are loc ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functia de judecator al Curtii Constitutionale a domnilor Cristian Deliorga si Gheorghe Stan, iar la 15.00 este programata primirea echipei Special Olympics Romania. Klaus Iohannis in campanie pe banii romanilor! Cat l-au costat depl ...