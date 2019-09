Actrita Emilia Popescu a disparut de pe micile ecrane de o buna perioada de timp. Actrita joaca in multe piese de teatru, alatuiri de personalitati marcante pe scene cunoscute din Romania.

Ce face si cum arata Emilia Popescu la 53 de ani

Toti romanii o cunosc pe actrita Emilia Popescu care a fost jurat la emisiunea „Dansez pentru tine”, show difuzat la Pro Tv. Aceasta facea echipa cu Mihai Petre, Wilmark, Cornel Patrichi, dar si cu Stefan Banica Jr. si Iulia Vantur, care prezentau emisiunea.

Dupa difuzarea ultimului sezon al show-ului „Dansez pentru tine”, actrita Emilia Popescu nu a mai aparut asa de des pe marile ecrane. Actrita s-a concentrat asupra proiectelor sale de teatru, dar si asupra altor proiecte, de alt gen. Emilia Popescu a participat la decernarea „Premiilor Gopo” la Teatrul National Bucuresti, unde a iesti in evidenta datorita tinutei elegante pe care o purta. Desi nu a mai aparut in fata televizorului, actrita Emilia Popescu a ramas aceasi persoana carismatica si plina de umor.

Emilia Popescu are o fiica superba

Actrita isi tine fanii la curent cu activitatile pe care le desfasoara postand des pe reteaua de socialiazare Facebook. Se poate observa ca actrita nu s-a schimbat mai deloc, de asemenea, actrita are aceeasi culoare a parului. Fiica actritei, isi doreste sa devina stilist.

Emilia Popescu declara la un moment dat ca este destul de greu sa supravietuiesti cu banii castigati din actorie.

„In conditiile in care un salariu la o Trattoria e de 20 de mililioane si eu am tot atat la teatru, da, sunt importanti. Si sunt invidiata ca am salariul atat de „mare”, altii il au mult mai mic… Nu e normal. Trebuie sa ai un salariu civilizat. Noi nu jucam de cati bani avem pe statul de plata pentru ca atunci s-ar inchide teatrele„, declarat actrita.

