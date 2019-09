Ce face Sorina, fetita care a fost adoptata de o familie din SUA! Cum a fost prima zi de scoala

Sorina fetita din Baia de Arama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorina, fetita din Baia de Arama adoptata de familia americana cu radacini romanesti, dupa o controversa care a divizat societatea romaneasca, a devenit cetatean american si este in plin proces de integrare in SUA. Tatal adoptiv al acesteia, Gabriel Sacarin, a vorbit despre relatia ei cu ceilalti copii din familie, activitatea de la scoala, dar si despre povestea presupusei donari al unui rinichi pentru un alt membru al familiei, fake news care a circulat cateva zile pe internet, in Romania. In curand, pe 21 septembrie, se vor implini doua luni de cand Sorina a ajuns in SUA, si de cand a coborat din avion a devenit cetatean american, a povestit tatal acesteia, Gabriel Sacarin, intr-un i ...