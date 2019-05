Ce face Viktor Orban in Romania? NU are nicio vizita oficiala programata

Viktor Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul ungar Viktor Orban face o vizita de doua zile in Transilvania, la invitatia UDMR, avand programate intalniri cu liderii Uniunii, cu reprezentantii UDMR in administratiile publice locale, cu reprezentanti ai bisericilor maghiare si cu studenti. Eugen Tomac, catre Viorica Dancila: Opriti posibila fraudare a voturilor romanilor care detin si cetatenie maghiara "La invitatia UDMR, premierul Ungariei, Viktor Orban, presedintele FIDESZ soseste intr-un turneu de doua zile in Transilvania. In 8 mai va avea o intalnire cu liderii Uniunii, cu reprezentantii UDMR in administratiile publice locale, cu reprezentanti ai bisericilor maghiare si cu studenti. Pe 10 mai premierul ungar va inaugura cea mai ...