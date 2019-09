Ce facuse Gabi Balint cu cateva ore inainte sa faca infarct - FOTO

balint google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabi Balint, jucatorul de legenda al Nationalei de fotbal a Romaniei, ar fi suferit sambata un infarct. Breaking news! Gabi Balint a facut INFARCT. In ce stare se afla fostul fotbalist Cu nici o zi in urma, Balint se dadea cu motocicleta prin oras, potrivit unei postari pe . De altfel, Balint este un cunoscut impatimit al motocicletelor. Imediat dupa aflarea vestii privitoare la infarct, in dreptul postarii au inceput sa curga comentariile cu urari de insanatosire. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...