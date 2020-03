Ce fel de casca și-a pus un polițist din India pentru ca oamenii sa conștientizeze pericolul COVID-19

Un poliţist din oraşul Chennai, India a ales să poarte pe cap, în timpul serviciului, o cască al cărei design imită aspectul specific al noului coronavirus cu scopul de a îi face pe cetăţeni să conştientizeze gravitatea pandemiei de Covid-19, informează publicaţia India Today Casca, prompt botezată „Casca Corona”, a fost realizată de un artist plastic, The post Ce fel de cască și-a pus un polițist din India pentru ca oamenii să conștientizeze pericolul COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.