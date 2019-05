Ce fiica frumoasa are Andreea Berecleanu! Eva studiaza in Londra

Eva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 17 ani, Eva, fiica Andreei Berecleanu, si-a depasit celebra mama in inaltime si, conform acesteia, a trecut deja peste momentele rebele ale adolescentei. Desi are o varsta frageda, Eva s-a mutat in Londra. Tanara va studia ultimii doi ani de liceu in capitala Angliei. Vedeta crede ca este mai bine pentru fiica sa sa fie indrumata de catre profesorii din Marea Britanie. Eva va termina in Londra liceul, cunoaste foarte bine limba engleza, este matura si responsabila, iar prezentatoarea TV are mare incredere in ea. Peste doi ani, atunci cand va termina liceul, se va inscrie si la facultate, tot in Anglia. „Am hotarat impreuna, de comun acord. In clasa a sasea am mutat-o pe Eva din sistemul de stat in sist ...