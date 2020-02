Ce film de OSCAR pot vedea romanii in cinematografe - Premierele de weekend

Drama „Little Women”, nominalizată la şase categorii ale premiilor Oscar 2020, şi filmul de acţiune „Birds of Prey”, cu Margot Robbie şi Rosie Perez în distribuţie, se numără între lungmetrajele care au premiera weekendul acesta în cinematografele româneşti, potrivit news.ro.

„Fiicele doctorului March/ Little Women”, adaptare semnată de Greta Gerwig după romanul omonim al scriitoarei Louisa May Alcott, apărut în două părţi (în 1868 şi 1869), spune povestea celor patru surori March din perspectiva lui Jo, fiecare dintre ele, hotărâtă să îşi trăiască viaţa după propriile reguli.

Din distribuţie fac parte Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Louis Garrel şi Meryl Streep.

Lungmetrajul este nominalizat la Oscar la categoriile „cel mai bun film”, „cea mai bună actriţă în rol principal” (Ronan), „cea mai bună actriţă în rol secundar” (Pugh), „cel mai bun scenariu adaptat” (Greta Gerwig), „cele mai bune costume” (Jacqueline Durran) şi „cea mai bună coloană sonoră” (Alexandre Desplat).

„Păsări de pradă şi fantastica Harley Quinn/ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” o are în centru pe Harley Quinn, care, după ce se desparte de Joker, se alătură supereroilor Black Canary, Huntress şi Renee Montoya pentru a salva o fată de un infractor de temut.

Din distribuţie fac parte Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell şi Ewan McGregor.

„Balanţa” (1992), coproducţie România - Franţa regizată de Lucian Pintilie, primul film restaurat în format digital 4K, va rula în cinematografe din 18 oraşe din ţară.

Filmul va putea fi vizionat la Bucureşti, Arad, Braşov, Bistriţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Focşani, Galaţi, Iaşi, Lugoj, Odobeşti, Oneşti, Piatra Neamţ, Ploieşti, Timişoara, Satu Mare şi Sibiu.

Producţia regizată de Lucian Pintilie a avut premiera în 1992, la Festivalul de la Cannes. Filmul prezintă povestea unei tinere profesoare şi a unui medic dintr-un spital local, care încearcă să facă faţă ultimelor zile ale comunismului şi luptă pentru normalitate într-o Românie marcată de stereotipuri. Din distribuţie fac parte Maia Morgenstern, Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc şi Dorel Vişan.

Comedia „Tovarăşul Dracula/ Drakulics elvtárs”, de Márk Bodzsár, va rula, de asemenea, de vineri în cinematografele româneşti, la fel şi animaţia „Latte şi cristalul fermecat/ Latte & the Magic Waterstone”.