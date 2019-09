Ce firma se va ocupa de construirea Centrului multifunctional de asistenta sociala pentru persoane varstnice din Oltina (document)

Primăria Comunei Oltina, județul Constanța, a încheiat un contract de execuție lucrări în cadrul proiectului "Centru multifuncțional de asistență socială pentru persoane vârstnice, ALTINUM, din comuna Oltina, județul Constanța". Societatea care se va ocupa de lucrări este Trivium Pontes SRL din Constanța.Execuție lucrări in cadrul proiectului "Centru multifunctional de asistenta sociala pentru persoane varstnice, ALTINUM, comuna Oltina, jud. Constanta"Pentru realizarea centrului de zi (regim de inaltime P+1E) si a cantinei sociale (regim de inaltime P), cu o suprafata construita de 380 mp, suprafata construita desfasurata de 630 mp, se vor realiza urmatoarele lucrari de reabilitare, modernizare si extindere a imobilului existent, in conformitate cu documentatia de proiectare atasata:- consolidarea si extinderea pe inaltime a corpului de cladire dezvoltat paralel cu str. Portului, cu destinatia Centru de zi pentru persoane varstnice;- consolidarea corpului de cladire din spate, in scopul realizarii cantinei sociale;- cele doua constructii vor fi realizate prin consolidarea, extinderea si demolarea partiala a constructiei existente;- imprejmuire teren, amenajare spatii verzi, drum de acces auto, alei acces pietonal.Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor, până când Ofertan?ii pot solicita clarificări – 10 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Răspunsul Autorită?ii contractante la solicitările de clarificari va fi transmis in a 7-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Valoarea totală a contractului, fără TVA, este de 2.824.683,21 lei.Chirciu Gheorghe - primar; Cabason Daniel - viceprimar; Iacoboaia Mihai - secretar; Iacob Elena Alina, Maciuca Tudor, Maciuca Ramona, Miu Anisoara, Ciobanu Cristina - membri titulari si supleanti comisie evaluare; Cicu Petre, Andrei Florin, Cealera Stefania, Dobre Lucian, Dinu Vasilica, Ghergic Ionel, Lefterica Vasile, Mocanu Marin, Trandafir Liliana, Tudor Doru - consilieri locali.Societatea Trivium Pontes SRL a fost înființată în anul 2006, în municipiul Constanța.Potrivit Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 400 de lei, integral vărsat, compus din 40 de părți sociale, fiecare a câte 10 lei. Asociații societății sunt Adela Elena Teodorescu și Maria Ristoiu. Cele două ocupă și funcția de administrator a societății ce are ca domeniu principal de activitate „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.Pe anul fiscal 2018, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 11.014 lei, un profit de 2.054 lei și un număr mediu de 0 angajați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria“.