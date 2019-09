Ce firma se va ocupa de modernizarea iluminatului public stradal in comuna Pestera (document)

Consiliul local al comunei Peștera a încheiat un contract de lucrări pentru proiectarea și executarea obiectivului de investiții „modernizare iluminat public stradal în comuna Peștera, județul Constanța”.Servicii de proiectare si execuție de lucrări pentru „modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Peștera, județul Constanța”, în conformitate cu caietele de sarcini si studiul de fezabilitate.Prin realizarea acestei invesitii, se urmareste reabilitarea iluminatului public din localitățile comunei, imbunatatirea factorilor luminotehnici și reducerea costurilor cu iluminatul public (consumul de energie electrica, cheltuielile cu mentenanta, etc.), conform specificațiilor din Caietul de Sarcini.Prin aceasta investitie, in localitatea Pestera, se propun a se executa in cadrul sistemului de canalizare urmatoarele lucrari:• Demontare corpuri de iluminat, console, bratari de fixare si cablu de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat – 574 buc;• Montare aparate de iluminat cu LED cu putere de maxim 45W, console, bratari de fixare si cablu de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat – 158 buc;• Montare aparate de iluminat cu LED cu putere de maxim 30W, console, bratari de fixare si cablu de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat – 599 buc.Valoarea totală a contractului, fără TVA, este de 701.648,68 lei.Societatea Euro-Audit Service SRL a fost înregistrată în anul 2004 și își are sediul în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Capitalul social subscris, de 100.010 lei, integral vărsat, este compus din 10.001 părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt:, cu 0,01% din capitalul social, şi, cu 99,99% din capitalul social.este administratorul societăţii, care se ocupă de lucrări de instalaţii electrice.În anul fiscal 2016, societatea cu 25 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 7.117.459 de lei şi un profit de 84.826 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, firma cu 35 de salariaţi a raportat o cifră de afaceri de 1.0022.987 de lei şi un profit de 541.230 de lei. Situaţia financiară pe anul 2018 este următoarea: 37 de salariaţi, o cifră de afaceri de 11.957.048 lei şi un profit de 2.536.486 lei.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria