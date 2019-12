Ce firma se va ocupa de reabilitarea Gradinitei nr. 3 din Cernavoda (document)

Primăria Cernavodă a încheiat un contract pentru reabilitarea Grădiniței nr. 3 din Cernavodă.Astfel, societatea Pegas Impex SRL se va ocupa de lucrări suplimentare pentru reabilitarea și personalizarea curții și Grădiniței nr. 3 (strada George Coșbuc, Cernavodă).Valoarea lucrărilor se ridică la 5.258,38 lei.a) lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiții „reabilitare și personalizare curte și gradinița nr. 3, strada G. Coșbuc Cernavodă, județul Constanța”b) Valoarea estimata a achizitiei totala va fi de 5.262,44 lei fara TVA formata din urmatoarele- Lucrari suplimentare aferente obiectivului de investitii „reabilitare și personalizare curte și gradinița nr. 3, strada G. Coșbuc Cernavodă, județul Constanța”, conform listei de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, intocmita de proiectant conform dispozitiei de santier nr. 1c) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017d) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6Denumirea contractului: Act aditional nr. 1 LUCRARI SUPLIMENTARE "REABILITARE SI PERSONALIZARE CURTE SI GRADINITA NR. 3, STR. G. COSBUC CERNAVODA, JUD. CONSTANTA" la contract de executie privind realizarea obiectivului de investitii " Reabilitare si personalizare curte si gradinita nr. 3, str. G. Cosbuc Cernavoda, Jud. Constanta"Societatea a fost înființată la data de 1995 și are sediul social în orașul Cernavodă. Capitalul social este de 2.300.000 de lei, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei. Administrator și asociat unic este. Conform Registrului Comerțului, în anul 2015, cifra de afaceri a firmei a fost de 4.893.607 lei, numărul de angajați - 27, iar profitul - 44.462 de lei. În 2016, numărul de angajați a fost de 26, cifra de afaceri a scăzut la 3.164.727 de lei, profitul fiind de 511.236 de lei. Pentru anul 2017, au fost raportați 27 de salariați, profitul fiind de 41.803 lei, iar cifră de afaceri, de 1.937.169 de lei.

