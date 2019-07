Ce firma se va ocupa de servicii de proiectare pentru modernizarea si extinderea Liceului Teoretic din Negru Voda (document)

Primăria Negru Vodă, județul Constanța, a încheiat un contract cu societatea Spiri Com SRL din București. Denumirea contractului este servicii de proiectare - faza DTAC, PT, DDE, CS, inclusiv asistenţa tehnica a proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic”.Elaborarea documentației pentru obținerea avizului privind securitatea la incendiu conform Certificatului de Urbanism nr. emis in scopul autorizarii lucrarilor de constructii, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, daca este cazul, conform prevederilor legale in vigoare;Elaborarea documentației tehnice (D.T.A.D - PAD) pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare a lucrărilor;Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC-PAC);Elaborarea Proiectului Tehnic (PT), a caietelor de sarcini (CS), a detaliilor de execuție (DDE), Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (DTOE), a Programului de control al calității lucrărilor, a listelor de cantități pentru lucrări;Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor.Valoarea totală estimată a serviciilor necesare este de 167,223.00 lei.- Elaborare documentații pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, Proiect tehnic, caiet de sarcini si detalii de executie – 107,022.00 lei fara TVA;- Verificare tehnică PT+CS+DE – 24,150 lei fara TVA;- Asistenta tehnica din partea proiectantului – 36,051.00 lei fara TVAValoarea totală a achiziției, fără TVA, este de 93.422lei.Petre Urziceanu- primar, Casuneanu Marian - Viceprimar, Marin Nicoleta - Sef Serviciu Economic, Bujor Cosmin - secretar, Mosoianu Ion - consilier local, Sfredel Nelu- consilier local, Stanica Ion- consilier local, Spiridon Eduard Vasile - consilier local, Raducanu Elena- consilier local, Topai Dumitru- consilier local, Corbu Elena - consilier local, Zanfir Florin- consilier local, Stefan Petre - consilier local, Ganescu Daniela - consilier local, Vrejoiu Emilia - consilier local, Fandolea Ionel- consilier local, Argintaru Mihai Adrian- consilier local, Penea Adrian- consilier local, Chiributa Viorel- consilier local, Cojocaru Marin - consilier local, Ion Maria - consilier asistent, Stanoiu Viorica- consilier superior, Necula Cristian - referent, Sencu Ana - referent superior, Tudorascu Claudia -consilier superior, Sfredel Loredana - consilier principal.Înființată în anul 1992, firma are sediul social în Bucureşti.Capitalul social subscris, de 200.000 de lei, integral vărsat, este compus din 100 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 2.000 lei.este asociat unic și administrator al societății, care se ocupă de lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti. În anul fiscal 2016, societatea cu 16 salariați a declarat o cifră de afaceri de 1.236.976 de lei și un profit de 48.059 de lei.Pe anul 2017, societatea a înregistrat un număr mediu de 12 salariaţi, o cifră de afaceri de 1.544.494 de lei și un profit de 452.064 de lei.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria