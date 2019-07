Ce firma va oferi servicii pentru dezvoltarea turismului in orasul Murfatlar (document)

Primăria Orașului Murfatlar a încheiat un contract de „servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului: Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune" cu societatea Kat Concept Design din Constanța.Contractul presupune prestarea unor servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune", dupa cum urmeaza:1. Etapa I - Elaborarea proiectului tehnic de executie, inclusiv detalii de executie, documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (pentru lucrarile de construire/ desfiintare/organizare, dupa caz) aferente realizarii obiectivului "Dezvoltarea potentialului turistic, protejarea si promovarea mostenirii comune" (toate cele 3 componente), in conformitate cu legislatia, reglementările tehnice, regulamentele, procedurile, specificaţiile tehnice, normativele, instrucţiunile tehnice, ghidurile şi metodologiile in vigoare la momentul prestarii acestor servicii, aplicabile in cazul prezentei investitii.De asemenea, tot in cadrul acestei etape, Prestatorul are obligatia de elabora si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare (legislatie aplicabila in cazul tipului de investitiei in care se incadreaza si obiectivul de fata), a caror elaborare este prevazuta in sarcina proiectantilor (mentionam, cu titlu de exemplu, obligatia proiectantului de a intocmi documentatia prevazuta de Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor).Obligativitatea cunoasterii tuturor obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare, incidenta in cazul prezentei investitii, cade in sarcina proiectantului.2. Etapa a II-a - Acordarea de asistenta tehnica din partea proiectantuluiNumărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile.Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Valoarea totală a achiziției, fara TVA, este de 65.100 lei.Saghiu Valentin - Primar Manea Ilie - Viceprimar Vintila Florin Costel - Secretar U.A.T. Memet Reise - Contabil sef Consilieri locali - Oita Dumitru, Sova Gabriel, Moale Cristina, Branescu Nicu, Marincea Nicolaie, Corman Adrian, Mustafa Belghin, Gherghin Nicusor, Samoila Marian, Condurachi Costica, Anton Ion, Pana Ion, Cucuveanu Elena, Turica Despina, Munteanu Mihaela, Cojbuc Dumitru; Membri comisie de evaluare: Ciubuc Iuliana-Florentina - Inspector - Presedinte comisie de evaluare ?ova-Cozma Mirela- Inspector - Membru comisie de evaluare Mustafa Turchian - Consilier - Membru comisie de evaluare Clincu Mihaela - Inspector - Membru comisie de evaluare Ilie Nicolae - Inspector - Membru comisie de evaluare Zugravu Simona - Consilier - Membru de rezerva comisie de evaluare Onisor Florentina - Inspector - Membru de rezerva comisie de evaluare Micu Adrian - expert extern cooptatÎnmatriculată în anul 2017, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 220 de lei, integral vărsat, este compus din 22 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.este asociat unic al societăţii. Administrator al firmei, care se ocupă de activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, este