Ce firme vor furniza bitum catre RAJDP Constanta (document)

RAJDP Constanţa a încheiat un contract de furnizare bitum cu societăţile Bitholder SRL şiSargeant Marine Bitumen SRLFurnizare bitum rutier 50/ 70 necesar pentru productia de mixturi asfaltice, conform SR EN 12591: 2009.Acord cadru cu maxim 3 (trei) operatori economici, cu o durata de 8 (opt) luni.Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.400.000 lei fara TVA.Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autoritatii contractante cu privire la datele preconizate pentru aplicarea procedurii de atribuire, sens in care datele propuse reprezinta intentia autoritatii contractante, pornind de la ipoteza de lucru ca nu vor aparea evenimente/circumstante imprevizibile care nu au putut fi luate in considerare la momentul initierii procedurii de atribuire.Livrarea produselor se va face in baza comenzilor ferme emise de catre beneficiar, cu termen de livrare de maxim 48 de ore de la emiterea comenziilor. Locul de livrare al produsului este localitatea Cuza Voda, Str. Medgidiei nr. 1, Judetul Constanta. Transportul se va face prin mijloace specializate ale furnizorului prin grija si pe cheltuiala sa.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.Lucian - Dumitru LUNGOCI - Administrator special; Anca-Cristina PARUSCHI - Director executiv economic; Lucian POSERBA - Director executiv tehnic; Monica Mirela ONICA - Sef Serviciu Financiar Contabilitate; Anamaria Jenica GISBERTO - Viza CFP; Arina-Raluca STEFANICA - Sef Serviciu Juridic; George Nicolae EFTIMIE - Presedinte Comisie evaluare fara drept de vot; Liviu SANDU - Membru Comisie evaluare; Andreea BORCEANU - Membru Comisie evaluare; Mariana SEREDIUC - Membru Comisie evaluare; Petruta MANEA - Membru Comisie evaluare; Georgiana ONICA - Membru Comisie evaluare; Mihaela IORDAN - Membru sectretar fara drept de vot; Florentina ZAHARIA - Membru de rezerva.Bitholder SRL este o societate înfiinţată în anul 1998, în Bucureşti, sector 6.Capitalul social al firmei este de 4000 lei, integral vărsat, compus din 400 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociatul unic al societăţii şi administrator esteDomeniul de activitate principal este comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate.Pe anul fiscal 2018, societatea a înregistrat o pierdere de 1.730.220 lei, o cifră de afaceri de 60.899.247 lei şi un număr de 8 salariaţi.Firma Sargeant Marine Bitumen este înregistrată la Registrul Comerţului sub numele Vitaro Energy SRL. Astfel, societatea Vitaro Energy SRL a fost înfiinţată în municipiul Constanţa, în anul 2013.Capitalul social este de 350.200 lei , integral vărsat, compus din 35.020 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociatul juridic al societăţii este ASPHALT SHIPPING VENTURES SARL în timp de asociatul fizic este Blundell Paul John.Administratorii societăţii sunt Radu Claudia şi Blundell Paul John.Domeniul de activitate principal comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate.Pentru anul fiscal 2017, societatea a înregistrat un profitul de 691.258 lei, o cifră de afaceri de 60.677.403 lei şi un număr de 12 angajaţi.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria