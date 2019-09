Ce firme vor furniza lactate catre Unitatea Militara 02022 Constanta (document)

Ministerul Apărarii Naționale - U.M. 02022 Constanța a încheiat un contract de furnizare lactate cu societățile Granbis SRL, Ned Com SRL și Elcomer Achiziții SRL.Furnizare Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vacă, Brânză telemea maturată de oaie, Brânză telemea maturată de vacă, Caşcaval, Iaurt, Unt proaspăt în pachete a 200-300 grame, Unt proaspăt porţionat (pachete a 20g), in perioada 01.07.2019-30.06.2020, pentru unităţile militare din Forţele Navale.Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.Gidiuta Victor - comandant; - membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire:, Munteanu Valentin - Loctiitor al comandantului, Secrieru Marius - Sef Oficiu Sprijin Logistic pentru Resurse Materiale, Burlacu Ciprian - contabil sef, Preda Madalina - consilier juridic. alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Morar Lavinia Ioana, Gavrila Mihaela, Goga Adrian (membru de rezerva), Bajan Liliana (membru de rezerva), Ponov Daniela (membru de rezerva).Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului,a fost înfiinţată în anul 1994 şi are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de 200 de lei. Asociaţii firmei suntşi. Nicolae Biserică este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Înmatriculată în anul 1995,are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 132.750 de lei, integral vărsat, este compus din 750 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 177 de lei. Societatea este controlată de firma cipriotă Commsecure Limited, cu 59,985% din capitalul social, şi, cu 40,015% din capitalul social. Administratorul societăţii, care se ocupă de comerţul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc, este Nedelcu Leonard-Cristian.Societateaa fost înregistrată în 2014 în satul Nicolești din județul Buzău. Capitalul social subscris este de 200 lei, integral vărsat, compus din 20 de părți sociale, fiecare a câte 10 lei. Asociatul unic al societății, care are ca domeniu de activitate comerţul cu ridicata nespecializat, esteAdministratorul firmei este