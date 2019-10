Ce firme vor furniza produse alimentare catre UM 02022 Constanta (document)

Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02022 Constanța au încheiat un contract de furnizare produse alimentare cu societățile Granbis SRL, Metrans SRL, Olymel Flamingo Food SRL, Stedyan Com și Ned Com SRL.Furnizare ceai natural, compot de ananas, compot de prune, compot de caise, compot de piersici, compot de struguri, gem de caise, gem de căpşuni, gem de piersici, ulei rafinat din floarea soarelui, Ulei de măsline extravirgin, ciocolată, ouă de găină. pentru unităţile militare din Forţele Navale.Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.Gidiuta Victor - comandant; - membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire:, Munteanu Valentin - Loctiitor al comandantului, Secrieru Marius - Sef Oficiu Sprijin Logistic pentru Resurse Materiale, Burlacu Ciprian - contabil sef, Preda Madalina - consilier juridic. alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Morar Lavinia Ioana, Bajan Liliana, Goga Adrian (membru de rezerva), Ponov Daniela (membru de rezerva), Dragan Emilia (membru de rezerva).Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului,a fost înfiinţată în anul 1994 şi are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris al firmei este de 200 de lei. Asociaţii firmei sunt Nicolae şi Ioana Biserică. Nicolae Biserică este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. Potrivit Ministerului Finanţelor, pe anul 2016, societatea a declarat o cifră de afaceri de 10.854.454 de lei, un profit de 963.610 lei şi 15 angajaţi.Înmatriculată în anul 1995,are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 132.750 de lei, integral vărsat, este compus din 750 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 177 de lei. Societatea este controlată de firma cipriotă Commsecure Limited, cu 59,985% din capitalul social, şi Nedelcu Leonard-Cristian, cu 40,015% din capitalul social. Administratorul societăţii, care se ocupă de comerţul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc, este Nedelcu Leonard-Cristian.este o firmă înregistrată în anul 2002, în Bucureşti. Conform Registrului Comerţului, capitalul social subscris al societăţii este de 1.050 de lei, integral vărsat, compus din 42 de părţi sociale, fiecare de 25 de lei. Asociaţii societăţii sunt Eugeniu Gelepu şi Daniela Adriana Craiciu. Administratorul firmei este Eugeniu Gelepu.a fost înregistrată în anul 2009 şi are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 500 de lei, integral vărsat, este compus din 50 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Marcu Alexandru Florin este asociat unic şi administrator al firmei, care se ocupă de comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. Pe anul fiscal 2017, societatea a înregistrat un număr de şase salariaţi, o cifră de afaceri de 4.885.756 de lei şi un profit de 443.820 de lei.a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în Brăila. Societatea are un capital social subscris de 225.200 de lei, integral vărsat, şi un singur asociat, Dumitru Dănuţ Sterea, care este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria