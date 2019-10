Ce frumoasa este fiica Narcisei Suciu. Daria are 21 de ani si seamana mult cu mama ei

La inceputul anului 2010, indragita interpreta baimareanca Narcisa Suciu dadea Romania pe una dintre cele mai friguroase tari ale Europei, Finlanda. Inainte de a se stabili definitiv in orasul Outokumpu, Narcisa petrecuse multe vacante in aceasta tara.

De ce a ales Narcisa Suciu sa plece in Finlanda

Potrivit adevarul.ro, au fost doua motive pentru care Narcisa a ales sa plece in Finlanda. Primul motiv l-a reprezentat casatoria cu Veikko Miettinen, un apreciat artist etno local pe care l-a cunoscut in timpul unei vacante. La acea vreme, Daria, fiica ei, avea doar 12 ani.

Al doilea motiv a fost sistemul de invatamant: “Statisticile spun ca sistemul finlandez de invatamant este cel mai performant din lume. Copiii nu se streseaza cand merg la scoala. Invatamantul obligatoriu este gratuit pana in clasa a IX-a, cand se incheie ciclul gimnazial. Absolut totul e gratuit, incepand de la manuale si terminand cu creioanele, radierele, lana pentru lucrul manual, pranzul, transportul“, spunea artista in interviul pentru sursa citata.

Artista se dedica mult vietii de familie, iar sotul ei are grija sa o trateze ca pe o regina si sa o faca sa se simta speciala in fiecare zi. „Inainte eram genul care-si repara singura prin casa atunci cand era nevoie. De cand m-am maritat, ii pasez lui Veikko treburile de barbat, chiar daca pot fi facute si de o femeie’, a declarat Narcisa pentru libertatea.ro.

Fiica Narcisei Suciu a plecat sa studieze la 500 km de casa

Astazi, Daria Craciun este o domnisoara superba de 21 de ani, care-i seamana mult mamei ei. In urma cu 1 an, Daria a ales sa plece in Helsinki, unde studiaza arta plastica, la 500 km departare de mama ei. Cele doua au o relatie foarte apropiata, iar la asta contribuie, cu siguranta, si pasiunea pentru arta pe care ambele o impartasesc. In timp ce Narcisa iubeste muzica, Daria este atrasa de arta fotografica. De asemenea, tanara este implicata in multe proiecte umanitare.

Narcisa Suciu nu a ascuns faptul ca i-a fost tare greu cand a aflat decizia Dariei de a se muta de acasa, insa stie ca acest lucru este benefic pentru viitorul fiicei sale: ‘Ea e frumoasa, desteapta, eleganta si buna. E talentata si munceste cu pasiune pentru ce-si doreste sa obtina, iar asta implica si plecatul de acasa. Eu, la varsta ei, eram vesnic nepieptanata, vesnic imbracata-n negru, vesnic incaltata-n bocanci si aveam sigur de cantat undeva. Nu-mi imaginam ca o sa vina ziua asta, mi se parea ca viata are alte planuri cu mine. Trebuie c-am facut ceva bun in lumea asta de-am ajuns sa fiu mama ei’, scria Narcisa Suciu pe Facebook la momentul plecarii Dariei la studii.

