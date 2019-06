Ce i-a cerut Liviu Dragnea premierului Viorica Dancila, dupa alegerile europarlamentare

Viorica Dancila Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a declarat ca avut o discutie cu Liviu Dragnea, dupa alegerile europarlamentare. Acesta i-a cerut premierului sa nu renunte la guvernare, chiar daca rezultatele inregistrate la alegerile europarlamentare au fost slabe. De asemenea, Liviu Dragnea i-a spus ca Partidul Social Democrat (PSD) trebuie sa indeplineasca ceea ce le-a promis romanilor. ''Am avut o discutie chiar in seara in care s-au anuntat rezultatele alegerilor, impreuna cu mai multi ministri am mers la sediul din Baneasa pentru a astepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo cand s-au dat primele exit-polluri si cand am vazut, de fapt, ca am obtinut un rezultat slab la alegerile europarlamentare. ( ...