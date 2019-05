Ce i-a cerut mama lui Razvan Ciobanu Ritei Muresan. Ii va face pomana de 40 de zile!

Cu lacrimi in ochi, dupa inmormantare, pe aleile cimitirului, mama lui Razvan Ciobanu a rugat-o pe Rita Muresan sa-I faca si ea, separate parstasurile importante.

Distrusa de durere, mama lui Razvan Ciobanu a mai ramas la cimitir minute bune dupa inmormantare. In timp ce tatal acestuia s-a ocupat de coroanele ramase in biserica si s-a asigurat ca mormantul fiului sau va fi bine ingrijit. Printre coroanele primite, se afla si un bust de plastic, imbracat in flori, adus de Catrinel, o buna prietena de-a regretatului creator de moda.

Mama lui Razvan Ciobanu a rugat-o pe Rita Muresan, cu lacrimi in ochi, sa o ajute si ea cu organizarea parastasurilor.

”Sa-i faci, mama, si tu pomana. O sa-i fac si eu”, i-a spus aceasta. Cele doua au cazut de accord ca Rita Muresan sa se ocupe de parastasul de 40 de zile

Distrus de durere a fost si fostul iubit al lui Razvan Ciobanu, caruia I s-a facut rau la inceputul slujbei, si a vomitat la finalul acesteia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.