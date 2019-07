Ce i-a facut Reghe sotiei dupa episodul cu Dan Alexa. Cum s-a ”razbunat” pe Anamaria Prodan

Imaginile uluitoare in care Anamaria Prodan l-a pocnit pe Dan Alexa, la scurt timp dupa finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botosani, au socat intreaga tara si au devenit virale pe Internet. Motivul ar fi fost gelozia, insa, atat Prodanca si Alexa, cat si Reghe sustin ca relatia celor doi este strict profesionala, iar casnicia impresarei nu este afectata in niciun fel si este mai solida ca niciodata.

Drept dovada sunt cadourile impresionante pe care Laurentiu Reghecampf i le-a luat sotiei sale in ultimul an. In iarna, Anamaria Prodan a primit de la sotul ei un bolid de 180.000 de euro si o geanta Hermes Birkin, in valoare de aproximativ 15.000 de euro. Inainte de incident i-a cumparat si alte lucruri foarte scumpe, sexy-impresara primind bijuterii in valoare de aproximativ 600.000 de euro, printre care un ceas batut in diamante AP (Audemairs Piguet- 200.000 de euro) si colectia de bratari Cartier (215.000 de euro).

A doua zi dupa scandal, antrenorul i-a facut o surpriza frumoasa sotiei, cumparandu-i un ceas Richard Mille, in valoare de 180.000 de euro.

Reghe, despre incidentul dintre sotia lui si Dan Alexa: “Toate trec in viata”

Dupa ce s-a consultat si cu sotia sa, antrenorul lui Al-Wasl ne-a oferit o declaratie ampla, in care a explicat ca Anamaria Prodan si Dan Alexa au o relatie speciala si ca incidentul ar fi pornit din cauza unor transferuri care nu au fost confirmate. Laurentiu Reghecampf regreta incidentul si are incredere ca Dan Alexa va depasi aceasta perioada, urandu-i, totodata, mult succes in cariera de antrenor.

“Ana este sotia mea si o cunosc cel mai bine. Pune foarte mult suflet la orice echipa lucreaza. Nu ne intereseaza pe niciunul cum scriu si ce vorbesc toti! A fost un gest copilaresc al Anei, pe care-l regreta, un gest care vine in urma unui conflict intre ea si Dan, din cauza faptului ca jucatorii adusi nu s-au ridicat ieri la nivelul dorit de ei. Se intampla si astfel de lucruri in momentul cand vrei sa construiesti o echipa, trebuie rabdare, lucru care nu exista in Romania.

Imi pare rau pentru Dan si familia lui si sper sa treaca peste acest incident, eu am incredere in el ca prieten si antrenor si sper sa reuseasca sa faca rezultate bune la Astra. Ana si Dan au construit mult impreuna. Au trecut prin bune si rele si au reusit mereu. Toate trec in viata. Pe Ana o stim toti. O fire rebela si vulcanica, foarte puternica din toate punctele de vedere”, a spus Laurentiu Reghecampf.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.