Ce i-a facut un taximetrist din Braila batranului din imagine

Viata ne ofera, de foarte multe ori, surprize care raman intiparite in memorie pentru totdeauna. Este cu atat mai emotionant atunci cand este vorba despre oameni intalniti absolut intamplator, iar o astfel de interactiune ofera prilej de reflectie.

Exista oameni pe care destinul i-a pus la grea incercare, iar cei care trec pe langa ei, adesea, se fac ca nu vad nimic sau, pur si simplu, nu pot/nu doresc sa ofere un ajutor. Un tanar taximetrist din Braila, Ionut Eparu, a avut parte de o astfel de interactiune de suflet, insa nu s-a rezumat doar sa observe fara a se implica. Concret, taximetristul astepta intr-o statie de taxiuri si a vazut apropiindu-se un batran. A aflat cu surprindere ca mosneagul muncise la o ferma, numai ca nu fusese platit. Si mergea pe jos, dorind sa ajunga pana la Macin, fiindca nu avea bani de drum.

Taximetristul a facut un gest pentru care merita respectat. L-a luat cu masina pe batran si la ajutat sa ajunga la trecerea bac Smardan.

”Stateam in statia de taxi de la Piata-Mare, pe trotuar se apropia acest mosneag trist. Venea pe jos de la Silistraru, de la o ferma unde a muncit si nu a fost platit! M-a intrebat cum ajunge la trecerea bac Smardan, vroia sa ajunga acasa… la Macin. Mi-a spus ca s-a pornit la drum de dimineata, ca il dor picioarele foarte tare si ca nu a mancat nimic. Nu am stat pe ganduri si l-am urcat in masina. Am pornit spre bac, in drum am oprit la un magazin alimentar de unde i-am luat ceva de mancare, un pachet de tigari si o bere rece. Ma bucur ca din putinul meu ti-am putut oferi un mic ajutor! Drum bun mosule, sa ajungi acasa sanatos!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook.

