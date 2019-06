Ce i-a transmis Ludovic Orban fostului ministru Gheorghe Ialomițianu, care și-a dat demisia din PNL

Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a demisionat, luni dimineață, din PNL. Însă, înainte să anunțe public, politicianul l-a sunat pe Ludovic Orban pentru a-i spune ce va face.

"Înainte să iau decizia, l-am sunat pe președintele partidului, Ludovic Orban. Mi-a spus că mă apreciază și că îi pare rău". a declarat Gheorghe Ialomițianu, într-o emisiune, la B1.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Ialomițianu a explicat că i s-a reproșat faptul că nu are o relație bună cu șefii din organizația PNL Brașov.

”Nu am ce să reproșez. Am mulțumit colegilor pentru activitate, pentru modul în care am colaborat, dar am văzut că partidul nu are nevoie de mine. Colegii din PNL Brașov au întrebat de ce nu sunt chemat la acțiuni, de ce nu sunt implicat în viața partidului și oamenii din partid mi-au spus că mi se reproșează că am o relație bună cu cei din conducere. De fapt, am realizat că PNL Brașov este condus în continuare de George Scripcaru, deși acesta nu mai este membru de partid. În 2016, tot domnul Scripcaru m-a tăiat de pe listele de la parlamentare, asta deși colegii din PNL Brașov mă votaseră să fiu cap de listă. Deocamdată este doar demisia, nu am intenția de a pleca spre alt partid, nu am primit nici oferte deocamdată. Voi avea o perioadă de reflexie”, ne-a spus Ialomițianu.