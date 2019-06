Ce i-au spus medicii Ronei Hartner. Motivul pentru care artista s-a imbolnavit: ”Era foarte toxic”

Actrita si cantareata, Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer in urma cu cateva luni si a facut chimioterapie in Paris, Franta, tratament care i-a afectat si mai mult starea de sanatate. Dupa ce a facut embolie pulmonara si a trebuit sa mai ramana internata in spital, acum actrita vine cu o veste buna dupa ce o substanta nociva ii facea rau.

Starea Rona Hartner s-a agravat si medicii i-au gasit o noua boala

Actrita, Rona Hartner a ajuns in urma cu cateva zile la spital pentru ca starea ei de sanatate s-a agravat si nu se simtea bine. Medicii au descoperit faptul ca, actrita are o reactie alergica la unul din medicamentele pe care le lua in chimioterapie. „Am o veste foarte buna. Un produs care era foarte dificil pemntru chimioterapie a fost scos si voi suporta mult mai bine chimioterapia”, a spus aceasta intr-un video de pe Facebook.

Vedeta a spus ca medicii au descoperit la ce substanta nociva organismul ei nu a reactionat bine si au hotarat sa o elimine. „M-a scapat de un produs care era foarte toxic… … Va dau o veste buna: eloxoplatina a fost scoasa din tratament, pentru ca aveam o reactie alergica foarte rea si acum voi suporta chimioterapia mult mai bine.”, a mai spus actrita.

„Dupa embolia pulmonara, am urmat un tratament care mi-a fost toxic si la care am fost nevoita sa renunt, pentru ca nu era benefic pentru organismul meu. Doctorul a oprit acest tratament si mi-a spus ca va trebui sa urmez un alt tratament, care sa-mi permita sa revin si pe scena. Astfel voi suporta mult mai bine chimioterapia”, a incheiat Rona Hartner.

Actrita, Rona Hartner a vorbit despre chimioterapia care a dus la anularea concertelor

Cantareata a vorbit despre chimioterapia pe care o urma dupa ce a fost diagnosticata cu cancer la colon, in Romania. Ulterior, a ajuns in Paris unde a inceput procedura de chimioterapie si a fost operata inca o data dupa ce a suferit o embolie pulmonara. Din pacate, Rona a fost nevoita sa-si anuleze concertele din tara.

„Ieri la sala palatului ar fi trebuit sa cant alaturi de Daniel Trifu si iata ca din motive de sanatate am anulat pentru prima oara in 26 de ani de cariera. Dar boala trece, scenele raman si publicul care ma iubeste stie ca voi reveni sa il incant cum stiu doar eu.”, a scris cantareata pe pagina personala de Facebook, in data de 26 mai.

