Ce-i pregatesc guvernantii Simonei Halep

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep ar putea primi o functie in ministerul Sportului. Constantin Bogdan Matei a declarat ca ar fi o onoare ca Simona sa accepte functia de consilier onorific. ”Ii vom face o primire cum ii sta bine unei mare campioane a lumii. Vom fi prezenti la aeroport. Mai departe, ministerul Tineretului si Sportului e alatrui de ceva timp de Federetia Romana de Tenis. Cum a comentat Darren Cahill succesul Simonei Halep Impreuna cu Simona Halep putem devolta tenisul romanesc. Ea e un model pentru tinerii nostri. Pentru noi ar fi o mare onoare ca Simona sa fie consilier onorific in ministerul nostru si de ce nu am fi tare incantati si bucurosi sa fie in echipa noastra”, a declarat Constant ...