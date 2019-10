Ce ii cere Boris Johnson presedintelui Emmanuel Macron in contextul Brexit

boris johnson emmanuel macron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic Boris Johnson i-a cerut presedintelui francez Emmanuel Macron sa sustina incheierea unei intelegeri pentru Brexit, afirmand ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa ia in considerare faptul ca Marea Britanie ar putea ramane dupa data de 31 octombrie, relateaza Reuters. Duminica, 6 octombrie 2019, Boris Johnson a discutat despre propunerile sale privind Brexit cu Macron si premierul portughez Antonio Costa. Marea Britanie va cere amanarea Brexit in lipsa unui acord cu Uniunea Europeana Boris Johnson a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrag ...