Ce ii mai trece prin cap lui Elon Musk va fi citit de un computer: Miliardarul dezvaluie tehnologia care ne poate „invada” gandurile

Elon Musk a dezvăluit o nouă afacere startup prin care doreşte să contruiască o „interfaţă compatibilă cu creierului uman”. Sub numele „NeuraLink”, afacerea a „ieşit din umbră” marţi seară, Musk dezvăluind astfel progresele făcute cu un dispozitiv implantabil, care, tehnic vorbind, are abilitatea de a ne citi gândurile, informează The Guardian.