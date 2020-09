Ce imunitate anti-COVID au dezvoltat romanii in comparație cu populațiile altor state

Ultimele date analizate de direcțiile de sănătate publică și Institutul de Sănătate Publică, după interpretarea analizelor a aproape 8.000 de români, arată că aproape 4% din populația țării a dezvoltat anticorpi la COVID-19. Într-un interviu acordat Europa FM, ministrul sănătății Nelu Tătatru spune că, față de primele date furnizate în vară, numărul persoanelor care au dezvoltat […] The post Ce imunitate anti-COVID au dezvoltat românii în comparație cu populațiile altor state appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.