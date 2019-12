Ce inseamna daca ai o cicatrice pe degetul de la mana stanga. Este ceva transmis dintr-o viata anterioara

Se spune ca fiecare cicatrice are o poveste, iar unele dintre ele oamenii le poarta cu mandrie, pentru ca este semnul ca au supravietuit unei incercari. Inca din cele mai vechi timpuri, razboinicii se laudau cu semnele pe care le dobandeau in lupte, dar in zilele noastre nu se mai aplica. Insa, sunt anumite cicatrice pe care le-am dobandit inexplicabil sau ne-am nascut cu ele, despre care superstitiosii cred ca au o poveste dintr-o alta viata. Mai cu seama, o "legenda urbana" despre acestea s-a viralizat in ultimele zile pe retelele de socializare de la noi.

In aceasta postare se vorbeste despre cei care au cicatrice la unul din degetele de la mana stanga, care ar insemna ca persoana iubita dintr-o viata anterioara nu te-a putut uita. "Legenda" sustine ca alesul sau aleasa din trecut te cauta neincetat si in aceasta viata.

"Exista o poveste care spune ca, daca pe degetul de la mana stanga este o cicatrice, inseamna ca persoana care te-a iubit in viata anterioara nu te-a putut uita. Se spune ca aceasta persoana te va cauta neincetat pana te va gasi. Tu ai asa semn?…

Nu stiu daca este adevarat sau nu, dar ce este o coincidenta … mana mea stanga are si ea una!", aceasta este postarea care s-a viralizat pe retelele de socializare.

Ce credeti, exista un sambure de adevar in aceasta poveste?

