Ce inseamna depresia dupa nastere. Boala a determinat o mama sa-si ucida bebelusul

Femeia din Galati, care si-a ucis bebelusul, a fost arestata preventiv, pentru omor. Surse din ancheta spun ca tanara de 35 de ani urma un tratament pentru depresie, numai ca in ultima perioada, ar fi renuntat sa-si ia medicamentele. Episodul dureros pune din nou intr-o lumina proasta sistemul de sanatate, incapabil sa le ofere sprijin mamelor care traverseaza astfel de momente delicate. Femeia va fi supusa unei expertize psihiatrice. Anchetatorii vor sa afle daca avea sau nu discernamant in momentul in care si-a ucis bebelusul de 8 luni. Sotul si celalalt copil al lor, de 4 ani, nu erau acasa in momentul in care mama si-a pierdut cumpatul. Cand a realizat ce a facut, tanara a incercat sa-si p ...