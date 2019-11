Ce inseamna pentru Cazino amanarea procesului pentru restaurare. O noua iarna in bataia valurilor si sub vantul aprig

Dosar plin de acte intitulat generic „Cazinoul“

„Cazinoul stă pe trei fundaţii“

Început direct cu o amânare, procesul privind restaurareadin Constanţa pare incapabil să redea speranţele constănţenilor care îşi doresc să revadă edificiul salvat. Cu următoarea înfăţişare stabilită în cauză abia pentru data de 13 decembrie, se pare că simbolul Constanţei va trece încă o iarnă nemiloasă la malul mării, în starea în care se află acum. Cu o ocazie anterioară, primaruldădea asigurări că monumentul nu va fi afectat chiar dacă ar prinde un nou sezon rece în starea actuală.„Vreau să îi asigur pe toţi constănţenii şi pe toţi cei ce iubesc acest monument unic al nostru de faptul că siguranţa Cazinoului nu este pusă în pericol la acest moment“, declara edilul-şef în cadrul conferinţei de presă pe tema imposibilităţii de a semna contractul pentru reabilitare cu firma câştigătoare.Cu toate acestea, realitatea trebuie privită în ochi: dincolo de a fi transformat în şantier în vederea reabilitării sale, dincolo de a se putea măcar demara lucrările de conservare şi punere în valoare în privinţa sa, Cazinoul a ajuns la acest moment să reprezinte doar un dosar aflat pe rolul instanţei de contencios administrativ şi fiscal. Un dosar care, în opinia unora, „suportă amânare“, un proces căruia îi lipseşte caracterul urgent pe care îl cere legea pentru a rezolva cu prioritate anumite chestiuni de drept. Și totuşi, constănţenii, alături de toţi cei ce iubesc acest simbol al oraşului, ştiu şi resimt din plin o cu totul altă realitate, dincolo de cea din acte: Cazinoul este bătrân, bolnav şi are nevoie de ajutor.Are nevoie să fie refăcut, are nevoie să îi fie astupate găurile lăsate parcă de nişte proiectile, are nevoie să i se redea gloria şi maiestuozitatea care obişnuiau să-l învăluie înainte de a fi închis accesului publicului.Constănţenii, mai bine poate ca orice instanţă din ţară, înţeleg şi ştiu ce înseamnă o iarnă la malul mării, petrecută în bătaia valurilor şi sub codurile galbene ori portocalii de aprig vânt. O iarnă în care marea sapă învolburată şi neobosită în stabilopozii ce o împrejmuiesc, în care briza uşoară de vară se transformă într-un vânt ce smulge cu furie bucăţi de tencuială ce stau oricum să se desprindă şi în care îngheţul transformă în sticlă ş i material casant orice atinge. Toate aceste aspecte, toate aceste vitregii ale vremii Cazinoul le va înfrunta din nou şi în acest an, le va ţine piept cu fruntea sus şi trupul ciuruit.În paralel, peste circa două săptămâni, Curtea de Apel Bucureşti va deschide din nou un dosar plin de acte intitulat generic „Cazinoul din Constanţa“. Judecătorii vor analiza, într-un final, documentele înaintate de părţi şi vor încerca să stabilească ce anume i-a nemulţumit pe reprezentanţii firmelor contestatoare ale licitaţiei, în frunte cu societateaVor încerca să vadă unde şi dacă a greşit Compania Naţională de Investiţii, când a analizat ofertele depuse pentru contractul de peste 60 de milioane de lei. Vor stabili dacă asocierea de firme condusă deşi declarată câştigătoare a contractului deja de două ori chiar are dreptul să restaureze edificiul. Magistratul Vasile Bîcu, preşedintele completului, va căuta proceduri, rapoarte, va compara oferte, va asculta argumente pro şi contra şi va decide cine şi de ce are dreptate. Abia apoi, în baza deciziei pe care o va lua Curtea de Apel Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor va lua şi el o decizie în privinţa celei de-a doua contestaţii formulate de Eldiclau. Și abia apoi vor fi dezgheţate procedurile în cauză. Însă nici acest dezgheţ procedural nu presupune automat demararea lucrărilor pentru reabilitare. Totul depinde de decizia pe care o va lua instanţa.„Cu ajutorul unor oameni total dezinteresaţi, care au vrut doar să ne sprijine să salvăm monumentul şi cărora vreau să le mulţumesc public, am reuşit să realizăm lucrările de punere în siguranţă a Cazinoului“, declara primarul Decebal Făgădău la conferinţa de presă amintită anterior. „El nu se va dărâma în această iarnă, cum spun unii. Într-adevăr, este grav afectat de procesul de deteriorare, însă vreau să vă spun următoarele: Cazinoul stă pe trei fundaţii, se sprijină efectiv pe trei fundaţii. El este acum sigur, nu se dărâmă, nu mai avem geamuri sparte, nu mai avem porumbei înăuntru, a fost pus în siguranţă şi de aceea putem sta astăzi înăuntru fără a purta căştile de protecţie pe cap, cum făceam înainte. Însă are nevoie să fie reabilitat“, a mai precizat edilul cu aceeaşi ocazie.În întreg contextul amintit, constănţenilor le rămâne doar să spere că cele trei fundaţii pe care se sprijină Cazinoul îl vor ajuta să poată trece cu bine şi de această iarnă.

