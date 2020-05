Ce inseamna starea de alerta și ce drepturi ale cetațenilor pot fi restranse

Starea de alertă este prevăzută de OUG nr. 21/2004 şi se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgentă. În localităţi, starea de alertă o declară primarul, cu aprobarea prefectului, iar pentru judeţe, decizia aparţine prefectului şi […] The post Ce înseamnă starea de alertă și ce drepturi ale cetățenilor pot fi restrânse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.