Ce job si-a ales Liviu Dragnea dupa gratii, la penitenciarul din Rahova

Liviu Dragnea isi ispaseste o pedeapsa de 3 ani si jumatate in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul presedinte al PSD a venit cu o lista de cereri catre conducerea penitenciarului Rahova, inchisoarea in care si-a petrecut pana acum perioada cele 21 de zile de carantina dupa condamnarea definitiva pe care a primit-o pe 27 mai. Dragnea a cerut, printre altele, sa nu fie mutat la o alta inchisoare si a explicat unde si-ar dori sa lucreze in penitenciar.

Unde va lucra Liviu Dragnea in penitenciar

Fostul lider al PSD a facut o prima cerere catre autoritati. El a cerut sa nu fie mutat de la Rahova, asta dupa ce s-a speculat in ultima vreme ca ar putea sa ajunga la penitenciarul Jilava sau la cel din Mehedinti. Totodata, Liviu Dragnea a explicat unde si-ar dori sa lucreze in cadrul inchisorii. Cu toate acestea, cererea sa ar putea sa fie refuzata:

„Cu siguranta ca va fi un regim de detentie semi-deschis, ceea ce inseamna ca sunt foarte mari sanse sa fie mutat la Jilava, avand in vedere ca acolo sunt mai multe celule pentru acest regim. O alta solicitare pe care Liviu Dragnea ar fi facut-o, si despre care va vprbesc in exclusivitate, este aceea ca isi doreste sa lucreze la popota penitenciarului, adica la cantina, la mancare, sau la garaj”, a spus jurnalistul Antena 3, Roxana Ciuca.

Liviu Dragnea se pregateste de noi vizite la Rahova

Liviu Dragnea va avea parte de noi vizite duminica la Penitenciarul din Rahova. Astfel, daca sambata i-a vazut pe iubita lui, Irina Tanase si pe fiul sau, Valentin Dragnea, fostul presedinte al Camerei Deputatilor ii va primi duminica pe avocatul sau dar si pe fiica lui, venita special de peste ocean pentru a-si vizita tatal dupa gratii. Sambata Valentin Dragnea i-a facut si un cadou tatalui sau, un joc de Tetris.

