Ce joc tactic face Viorica Dancila? "Nicio marioneta nu este marioneta in mod absolut"

Presedintele Iohannis a respins, marti, cele trei propuneri de noi ministri votate de conducerea PSD si, in mod neasteptat, in foarte scurt timp, premierul Dancila i-a trimis propuneri de interimari, desi in partid se vorbea despre o manevra de forta - restructurarea guvernului. "Nicio marioneta nu este marioneta in mod absolut", comenteaza politologul Cristian Pirvulescu.