Ce le-a spus fata din Dolj politistilor, dupa ce a fost gasita

fata dolj disparuta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fata de 14 ani din judetul Dolj data disparuta duminica a fost gasita teafara in aceasta dimineata. Ea a stat ascunsa in podul unei case, dupa ce s-a certat cu familia, nefiind victima unei infractiuni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, luni dimineata, fata de 14 ani din Bistret a fost gasita, aceasta revenind la domiciliu si declarand ca nu a fost victima vreunei infractiuni. Autoritatile au facut declaratii despre cazul fetei de 11 ani: "La o prima examnire sunt urme de violenta pe trup" "Din verificari s-a stabilit faptul ca, pe timpul plecarii, minora a stat in podul unei case din localitate. De asemenea, aceasta a declarat ca ar fi plecat ...