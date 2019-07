Ce le-a spus Mihai Teja jucatorilor ieseni la pauza partidei cu CFR Cluj

Mihai Teja google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul Politehnicii Iasi, Mihai Teja, a dezvaluit ce le-a spus jucatorilor la pauza, acestia reusind sa restabileasca egalitatea. „Le-am spus sa dea totul pe teren. Asta este lucrul pe care il cer. Au atitudiune, sunt caractere bune si lucrurl acesta ma bucura. Am avut noroc, au avut multe ocazii cei de la CFR. Eu le urez bafta in Europa si sper sa se califice, pentru ca avem nevoie de cat mai multe echipe in Europa. LIVE TEXT. CFR CLUJ - POLI IASI 1-1 Se poate mai bine, ne dorim sa fie mai bine. Ne dorim sa mai aducem jucatori, pentru ca vrem sa formam un lot competitiv. Am intrat un pic precipitati, dar le-am spus jucatorilor sa nu aiba frica de nimeni”, a spus Mihai Teja. ...