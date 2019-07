Ce le pregateste Guvernul marilor datornici la stat

datornici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Restructurarea financiara nu este o amnistie fiscala, ci un sprijin de conformare pentru companiile care au datorii fata de stat, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Nu este o amnistie fiscala, este o restructurare financiara si practic un sprijin pentru conformarea pentru plata de catre cei are au fata de stat aceste datorii. (...) E simplu. E un plafon de un milion de lei, peste un milion de lei se face aceasta esalonare pe baza unui plan de restructurare ca si in cazul insolventei si daca la finalul acestei perioade de 7-8-10-12 ani de zile se respecta calendarul, de abia atunci accesoriile - adica penalitatile si dobanzile - se inlatura. Este o sansa pe care o au in special c ...