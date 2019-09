Ce legatura exista intre cantareata Tinna Latina si Cristi Borcea

Tinna Latina, o tanara cantareata, pe numele ei adevarat Maria Cristina Calin, care si-a lansat de curant piesa de debut si a ajuns chiar si pe posturile muzicale din Turcia, are o poveste de viata interesanta.

Desi abia a debutat, tanara de doar 21 de ani se poate mandri deja cu cateva sute de mii de vizualizari in mediul online, ajungand in topurile muzicale din mai multe tari.

Ceea ce putini stiu despre ea este ca Tinna Latina e nepoata celebrului si controversatului om de afaceri, Cristi Borcea. El este unul din oamenii care au incurajat-o cel mai mult sa faca muzica, datorita talentului pe care il are.

Pe viitor, tot ceea ce-si doreste tanara este sa aiba parte de succes din ce in ce mai mare, atat in Romania, cat si in afara granitelor tarii, si viseaza, desigur, la noi piese si colaborari internationale.

