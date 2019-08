Ce legi vor discuta parlamentarii la inceput de saptamana

sedinta camera deputatilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul de lege pentru abrogarea amnistiei si gratierii, legea recursului compensatoriu, Ordonanta de Urgenta 114 si Ordonanta de Urgenta 51 sunt legile care vor fi discutate in sesiunea extraordinara. Ordonanta de Urgenta 51 prevede eliminarea transportului judetean din sfera serviciilor publice. Ordonanta de Urgenta 51 prevede ”eliminarea transportului rutier judetean de calatori din sfera serviciilor publice, situatie in care acesta se va desfasoara in regim comercial, cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare. Aratam faptul ca potrivit art. 1, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind t ...