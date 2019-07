Ce LOVITURA poate da Ionut Nedelcearu. Ce echipa e interesata de fostul dinamovist

Ionut Nedelcearu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); AS Roma este foarte aproape de a-l achizitiona pe internationalul under 21 Ionut Nedelcearu, de la Ufa, scrie vocegiallorossa.it. Potrivit sursei citate, directorul sportiv al clubului italian, Gianluca Petrachi, va avea luni o intrevedere cu scopul achizitionarii lui Nedelcearu. Jucatorul roman ar costa mai putin de patru milioane de euro. I-au facut loc lui Ianis Hagi!? Sevilla si-a vandut starul la PSG Nedelcearu este legitimat la clubul Ufa din februarie 2018 si are contract pana in iunie 2021. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. as roma ufa ...