Ce lovitura pregateste pe piata transferurilor PSG - FOTO

Formatia Paris Saint-Germain este pregatita sa ofere 75 de milioane de euro pentru ivorianul Wilfried Zaha,de la Crystal Palace, anunta presa engleza. Internationalul ivorian de 26 de ani este considerat unul dintre cei mai buni jucatori care evolueaza la echipele din afara topului 6 din Anglia. Razvan Marin, comparat cu o legenda a fotbalului olandez! "Este ca un motor pentru echipa" El a marcat opt goluri si a dat opt sase decisive in 32 de meciuri disputate in acest sezon. Zaha este dorit si de Tottenham si vrea sa plece de la Crystal Palace pentru a putea juca in LIga Campionilor.