Ce lovitura vrea sa dea Bayern Munchen pe piata transferurilor

Bayern Munchen a primit acordul celor de la Manchester City pentru a negocia cu impresarii lui Leroy Sane despre un eventual transfer la gruparea bavareza. Bayern si Dortmund continua cursa pentru primul loc in Bundesliga. Ambele s-au incurcat in ultima etapa Potrivit Daily Record, City ar vrea sa-l pastreze pe Sane, insa mijlocasul a refuzat in repetate randuri, deoarece nu este multumit de statutul sau in echipa lui Pep Guardiola. Mijlocasul de 23 de ani a jucat titular in doar 21 de meciuri in Premier League in acest sezon. El are contract pana in 2021.