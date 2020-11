Campioană la US Open 2019, după o finală câștigată în fața Serenei Williams, canadianca de origine română Bianca Andreescu, are deja un an de pauză în tenis. Ultimul meci jucat de Bianca Andreescu a fost la […]

The post Ce mai face Bianca Andreescu? „Am avut nevoie de mult timp liber!” appeared first on Cancan.ro.