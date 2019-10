Ce malformatie secreta are Andreea Banica: “Am incercat sa le indrept, dar operatia n-a reusit”

Andreea Banica a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe interventii chirurgicale, unii dintre fani reprosandu-i ca nu ramane ”naturala”. Totusi, motivele pentru care Andreea a apelat la ajutorul medicilor sunt cu totul altele. Iar vedeta, de curand, a devoalat misterul.

Andreea Banica s-a confruntat cu ”probleme” medicale care nu au nicio legatura cu operatiile estetice, astfel incat fanii sai pot sa fie ”linistiti”, din acest punct de vedere. Vedeta a ajuns pe mana medicilor din cauza unei apendicite, a efectuat doua cezariene si… a incercat sa indrepte cele doua degete mici de la maini. Andreea Banica incearca sa rezolve ”cazul degetelor mici”, numai ca operatia nu a reusit. In consecinta, Andreea nu si-a pus silicoane si nu poarta nici lentile de contact, asa cum s-a vehiculat in spatiul public.

”Imi pare rau ca nu ma pot dezbraca in fata voastra, ca sa va arat ca n-am nimic. Am doar o apendicita, doua cezariene si degetele mici de la maini strambe. Am incercat la 16 ani sa le indrept, dar operatia n-a reusit”, a marturisit Andreea, conform click.ro.

Andreea Banica si sotul ei, impreuna de aproape 25 de ani

Andreea Banica si Lucian Mitrea sunt impreuna de aproape 25 de ani si au impreuna doi copii frumosi, o fetita si un baiat: Sofia si Noah. Cei doi sunt sot si sotie cu acte in regula, insa putini stiu ca vedeta nu si-a schimbat numele de familie dupa casatorie. Cantareata a preferat sa isi pastreze numele de domnisoara, iar motivul l-a dezvaluit chiar ea.

„Chiar daca m-am maritat, tot Andreea Banica sunt. N-a vrut sa ma ia cu nume, mi-a zis ca ma ia cum m-a gasit. Eu am vrut sa-i iau numele, dar trebuia sa-l cheme si pe el Banica si nu era cazul. Oricum, copiii nostri sunt si Mitrea si Banica, au o gramada de nume. Asta e, eu sunt cauza, recunosc, dar ma simt bine”, a marturisit cantareata in urma cu ceva timp.

Singurul lucru neplacut in toata situatia asta este atunci cand trebuie sa iasa din tara cu copii. „In acte sunt la fel: Andreea Banica. Asta e, si cand plecam din tara trebuie sa facem procura pentru copii”, a mai povestit Andreea. Cantareata a vorbit si despre o eventuala a treia sarcina, in cadrul unei emisiuni TV. A marturisit nu ar fi exclus aceasta varianta, insa sotul ei vrea sa se opreasca la doi copii. Se pare ca Lucian Mitrea crede ca familia lor este perfecta exact asa cum este.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.