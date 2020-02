Ce mananca Melania Trump? S-a aflat dieta Primei Doamne de la Casa Alba

melania trump

La micul-dejun Melania Trump obisnuieste sa bea un smoothie, marturisind ca foloseste fructe organice, iaurt fara grasimi, ulei de masline, seminte de in, suplimente alimentare de Omega 3 si vitamina D. Cand vrea sa-si mai diversifice masa de dimineata, alege terci de ovaz in loc de smoothie, dupa cum a declarat revistei GQ.

Melania Trump consuma foarte multe fructe, cel putin sapte portii zilnic. In schimb, legumele nu se regasesc foarte des in meniul ei. Nu mananca ceapa si nici anghinare, iar in sandviciuri nu accepta decat legume murate.

Mancarea sa preferata este pui cu parmezan de la restaurantul Jean Georges.

Motivul pentru care DONALD TRUMP refuza sa o tina de mana pe MELANIA TRUMP in public

Donald Trump, actualul presedinte al SUA, este cu siguranta una dintre cele mai controversate personalitati politice, iar felul in care acesta s-a comportat cu sotia sa in ziua depunerii juramantului i-a facut pe multi sa se intrebe daca nu cumva iubirea dintre cei doi a ramas doar o fatada.

Desi ori de cate ori se afla in public alaturi de sotia sa, Donald Trump se fereste de gesturi romantice, un moment petrecut pe fuga pe Aeroportul International din Palm Beach, Florida, i-a facut pe multi sa creada ca, de fapt, toata aceasta seriozitate este doar modul in care Trump intelege sa se afiseze in fata intregii lumi ca presedinte al SUA.

Donald i-a luat mana sotiei, asa cum fac partenerii indragostiti, dar a finalizat gestul romantic foarte rapid. ”De obicei, mainile stranse arata ca un cuplu este unit. Cred ca el a vrut sa spuna: <>, ceea ce este un comportament tipic pentru un mascul alfa”, a declarat specialista Patti Wood, citata de independent.co.uk.

