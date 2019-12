Ce mare i-a crescut burtica Lilianei de la MPFM. Fosta concurenta mai are putin si naste

Este bucurie mare in viata Lilianei, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu. Liliana urmeaza sa devina mamica pentru a doua, iar fericirea este una de nedescris.

Liliana de la MPFM mai are putin si urmeaza sa nasca, iar burtica i-a crescut vazand cu ochii. Liliana de la MPFM urmeaza sa devina, din nou, mama de baietel.

Fosta concurenta si iubitul ei mai au impreuna un copil, tot un baietel, pe nume Patrick. Prietenii virtuali s-au bucurat enorm sa vada ca Liliana de la MPFM a impartasit poze cu ei, astfel ca i-au transmis acesteia tot felul de ganduri bune.

"Ce mamica tanara si frumoasa, cu o burtica la fel de frumoasa, Esti superba, Cea mai frumoasa graviduta", sunt cateva dintre mesajele primite de Liliana.

Trebuie sa recunoastem ca ceea e ne-a atras atentia la Liliana de la MPFM este faptul ca fosta concurenta arata foarte bine si a reusit sa aiba mare grija de silueta ei in timpul sarcinii. Ba chiar mai mult de atat, dupa ce a nascut prima data, Liliana a revenit rapid la formele sale.

Liliana este una dintre cele mai iubite foste concurente de la Mireasa pentru fiul meu. Aceasta a intrat in competitie dupa ce s-a despartit de iubitul ei si a sperat ca va intalni un alt barbat care sa-i fure inima. Desi a petrecut mult timp in competitie, Liliana nu a reusit sa se apropie de niciun barbat pentru a forma un cuplu, astfel ca a plecat singura din emisiune. In cele din urma, afara, Liliana de la MPFM a decis sa-i mai dea o sansa fostului iubit, alaturi de care astazi si-a intemeiat o familie.

