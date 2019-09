Ce MASURI a luat politia in cazul accidentului mortal facut de Mario Iorgulescu

accident iorgulescu2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare din culpa in cazul accidentului provocat de Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ramanand fara permisul de conducere, au precizat reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei. Politistii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au deschisdosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa in cazul accidentului provocat duminica de Mario Iorgulescu, la iesirea din Bucuresti, in urma caruia a murit soferul lovit de fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. In plus, lui Mario Iorgulescu i-a fost retinut permisul ...