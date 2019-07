Ce masuri ia Viorica Dancila  de saptamana viitoare. Fiecare ministru tremura

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat astazi ca saptamana viitoare va incepe evaluarea fiecarui minister, iar la finalul analizei se va lua decizia in privinta ministrilor care vor fi remaniati. ”Legat de remaniere de saptamana viitoare incepem evaluarea pe fiecare minister in parte astfel incat atunci cand vom face o remaniere va fi raportata la masurile din programul de guvernare , la activitatea fiecarui ministru, la modul in care a comunicat masurile pe care le-a luat si pe urma vom vedea unde vom remania si unde vom merge cu acelasi ministru. Remanierea nu e pentru o persoana sau alta. Nu a fost nici o discutie cu privire la un ministru sau altul”, a declarat Dancila. Viorica D ...