Ce masuri iau unele state europene pentru redeschiderea scolilor. Profesori cu masca si viziera, cursuri tinute afara si spalat des pe maini

In unele state europene, scolile s-au deschis deja, in altele, cursurile urmeaza sa inceapa in cel mult doua saptamani. In Romania, 14 septembrie este prima zi de scoala pentru elevi si liceeni. S-au luat in calcul trei scenarii: rosu, galben si verde, in functie de situatia epidemiologica din fiecare localitate. Ziare.com a analizat care sunt masurile adoptate pentru redeschiderea scolilor in cateva dintre statele europene, comparativ cu ceea ce se intampla la noi.