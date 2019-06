Ce meciuri amicale va disputa CFR Cluj in aceasta vara

CFR Cluj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa CFR Cluj va disputa cinci meciuri amicale in cantonamentul din Austria, de la Windischgarsten, pana la sfarsitul acestei luni. Programul partidelor este urmatorul: Comando pentru cupele europene! Mutare-bomba reusita de CFR Cluj. Campioana vrea în grupe CFR Cluj – FK Orenburg (Rusia) – 18 iunie CFR Cluj – Steaua Rosie Belgrad (Serbia) – 22 iunie CFR Cluj – NK Osijek (Croatia) – 26 iunie CFR Cluj – Mlada Boleslav (Cehia) – 28 iunie CFR Cluj – Sparta Praga (Cehia) – 29 iunie Echipa din Cluj-Napoca va disputa primul meci oficial al sezonului in 9 sau 10 iulie, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorti va avea loc i ...